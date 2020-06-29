محمود معروف: يقدم كيفية حماية الفيسبوك من الهكر

استخدام المُصادقة الثنائية يُمكن تأمين وحماية حساب الفيس بوك الخاص بالمُستخدم من خلال تشغيل ما يُعرف بخاصية المُصادقة الثُنائية (two-factor authentication)، والتي تُعرف في تطبيق الفيس بوك بحالات تسجيل الدخول (Login Approvals)، ويَعتمد مبدأ المصادقة الثنائية على استخدام طريقة أخرى لحماية الحساب؛ مثل رقم هاتف المُستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور، فعند الدخول إلى الحساب وإدخال كلمة المرور يرسل الفيس بوك رمزاً لرقم الهاتف حتى يتم التحقق من هوية المستخدم من خلاله، فتحمي هذه الخاصية الحساب في حال وصول شخص آخر إلى كلمة المرور الخاصة بالمُستخدم بهدف اختراق الحساب، وبالتالي لن يكون قادراً على الدخول إلا من خلال الرمز الذي سيتم إرساله إلى هاتف المستخدم، ولتفعيل خاصية المُصادقة الثنائية في الهواتف يمكن اتباع الخطوات الآتية:[١] فتح قائمة الإعدادات (Settings)، ثم النقر على خيار الأمان (Security). اختيار خيار الموافقة على تسجيل الدخول (Login Approvals). تحديد مربع الاختيار الظاهر بمحاذاة خيار طلب رمز تسجيل دخول للوصول إلى حسابي من متصفحات غير معروفة (Require a login code to access my account from unknown browsers).

استخدام المُصادقة الثنائية يُمكن تأمين وحماية حساب الفيس بوك الخاص بالمُستخدم من خلال تشغيل ما يُعرف بخاصية المُصادقة الثُنائية (two-factor authentication)، والتي تُعرف في تطبيق الفيس بوك بحالات تسجيل الدخول (Login Approvals)، ويَعتمد مبدأ المصادقة الثنائية على استخدام طريقة أخرى لحماية الحساب؛ مثل رقم هاتف المُستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور، فعند الدخول إلى الحساب وإدخال كلمة المرور يرسل الفيس بوك رمزاً لرقم الهاتف حتى يتم التحقق من هوية المستخدم من خلاله، فتحمي هذه الخاصية الحساب في حال وصول شخص آخر إلى كلمة المرور الخاصة بالمُستخدم بهدف اختراق الحساب، وبالتالي لن يكون قادراً على الدخول إلا من خلال الرمز الذي سيتم إرساله إلى هاتف المستخدم، ولتفعيل خاصية المُصادقة الثنائية في الهواتف يمكن اتباع الخطوات الآتية:[١] فتح قائمة الإعدادات (Settings)، ثم النقر على خيار الأمان (Security). اختيار خيار الموافقة على تسجيل الدخول (Login Approvals). تحديد مربع الاختيار الظاهر بمحاذاة خيار طلب رمز تسجيل دخول للوصول إلى حسابي من متصفحات غير معروفة (Require a login code to access my account from unknown browsers).