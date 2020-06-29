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محمود معروف: يقدم كيفية حماية الفيسبوك من الهكر

ندى نورى 

استخدام المُصادقة الثنائية يُمكن تأمين وحماية حساب الفيس بوك الخاص بالمُستخدم من خلال تشغيل ما يُعرف بخاصية المُصادقة الثُنائية (two-factor authentication)، والتي تُعرف في تطبيق الفيس بوك بحالات تسجيل الدخول (Login Approvals)، ويَعتمد مبدأ المصادقة الثنائية على استخدام طريقة أخرى لحماية الحساب؛ مثل رقم هاتف المُستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور، فعند الدخول إلى الحساب وإدخال كلمة المرور يرسل الفيس بوك رمزاً لرقم الهاتف حتى يتم التحقق من هوية المستخدم من خلاله، فتحمي هذه الخاصية الحساب في حال وصول شخص آخر إلى كلمة المرور الخاصة بالمُستخدم بهدف اختراق الحساب، وبالتالي لن يكون قادراً على الدخول إلا من خلال الرمز الذي سيتم إرساله إلى هاتف المستخدم، ولتفعيل خاصية المُصادقة الثنائية في الهواتف يمكن اتباع الخطوات الآتية:[١] فتح قائمة الإعدادات (Settings)، ثم النقر على خيار الأمان (Security). اختيار خيار الموافقة على تسجيل الدخول (Login Approvals). تحديد مربع الاختيار الظاهر بمحاذاة خيار طلب رمز تسجيل دخول للوصول إلى حسابي من متصفحات غير معروفة (Require a login code to access my account from unknown browsers).
حماية كلمة السر يُمكن تأمين حساب الفيس بوك الخاص بالمستخدم من خلال تأمين وحماية كلمة السر الخاصة بالحساب، وفيما يأتي بعض الأمور التي يمكن اتباعها لحماية كلمة السر:[٢] عدم استخدام كلمة سر الفيس بوك على أي من المواقع الأخرى على شبكة الإنترنت. عدم إخبار أي شخص بكلمة السر، فلا بد أن يكون المستخدم هو الوحيد الذي يعرفها. اختيار كلمة سر يصعب على الآخرين التنبؤ بها، وذلك من خلال عدم استخدام أية كلمات سر شائعة. تفعيل تنبيهات تسجيل الدخول يمكن تفعيل تنبيهات تسجيل الدخول (Login Alerts) لزيادة أمان حساب الفيس بوك؛ حيث تعمل تنبيهات تسجيل الدخول على تنبيه المستخدم في حال تم الدخول إلى حسابه من أي جهاز أو متصفح جديد، ويمكن أن يكون التنبيه بأكثر من طريقة؛ كالرسائل النصية، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو حتى إشعارات الفيس بوك، وجدير بالذكر أنه إذا تم تنبيه المستخدم بأنه تم الدخول إلى حسابه ولم يكن هو من قام بعملية الدخول، فإنه لا بد من الدخول بشكل سريع إلى الحساب وتغيير كلمة السر.[٣] طرق أخرى لتأمين الحساب يمكن الحفاظ على أمان حساب الفيس بوك وتأمينه من خلال اتباع الأمور الآتية:[٢] تشغيل برامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم. توخي الحرص والحذر عند تحميل أي محتوى من الإنترنت. تسجيل الخروج من حساب الفيس بوك بعد الانتهاء من استخدامه، وخاصةً في الأجهزة التي يستخدمها أكثر من شخص
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