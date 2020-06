محمود معروف: يقدم كيفية حماية الفيسبوك من الهكر

ندى نورى

استخدام المُصادقة الثنائية يُمكن تأمين وحماية حساب الفيس بوك الخاص بالمُستخدم من خلال تشغيل ما يُعرف بخاصية المُصادقة الثُنائية (two-factor authentication)، والتي تُعرف في تطبيق الفيس بوك بحالات تسجيل الدخول (Login Approvals)، ويَعتمد مبدأ المصادقة الثنائية على استخدام طريقة أخرى لحماية الحساب؛ مثل رقم هاتف المُستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور، فعند الدخول إلى الحساب وإدخال كلمة المرور يرسل الفيس بوك رمزاً لرقم الهاتف حتى يتم التحقق من هوية المستخدم من خلاله، فتحمي هذه الخاصية الحساب في حال وصول شخص آخر إلى كلمة المرور الخاصة بالمُستخدم بهدف اختراق الحساب، وبالتالي لن يكون قادراً على الدخول إلا من خلال الرمز الذي سيتم إرساله إلى هاتف المستخدم، ولتفعيل خاصية المُصادقة الثنائية في الهواتف يمكن اتباع الخطوات الآتية:[١] فتح قائمة الإعدادات (Settings)، ثم النقر على خيار الأمان (Security). اختيار خيار الموافقة على تسجيل الدخول (Login Approvals). تحديد مربع الاختيار الظاهر بمحاذاة خيار طلب رمز تسجيل دخول للوصول إلى حسابي من متصفحات غير معروفة (Require a login code to access my account from unknown browsers).