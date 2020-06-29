ضبط 2537 سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

كتب طارق درويش

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.