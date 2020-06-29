صمويل ..مأمور مثالي جدا

بقلك طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير التايم المصرية

في مرحلة ما قبل مؤامرة يناير 2011 من وجهة نظري والتي تحولت من ثورة في البداية الي حكاية خيانة كنت اتصدي لكل صور الفساد و حققت العديد من الانجازات الصحفية التي هزت الراي العام في مصر واتذكر منها تفجير قضية نواب القروض واكياس الدم الملوثة وهاجمت القصور الامني ضد افراد وليس ضد كيان احترمه واقدره وهي وزارة الداخلية ووجهت بوصلة قلمي الي اخطأ جسيمة كانت السبب الرئيسي في خلق المساحة الشاسعة لقوي الظلام في التخطيط لاسقاط مصر . لكن عناية الله انقذت مصر من براثن مؤامرة كبيرة بطلها جماعة الاخوان الارهابية تلك الجماعة التي تصديت لافكارها الاجرامية في وقت اختفي فيها الجميع حيث تناولت سوء فكر الجماعة ومخططاتها لإغراق الوطن في دائرة الدم والانفلات

والحمد لله ان جاء لمصر رئيس محترم استطاع بكفاءة القائد ان ينقذ مصر من السقوط والإنحدار الي القاع بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 والتي خرج فيها الشعب مؤمنا بتطهير الوطن من الارهاب وجماعة الدم الارهابية

وبعد يناير 2011 تعلمت الدرس جيدا ان الشرطة المصرية جزء اصيل في منع كل صور الجريمة وانها الاجدر والاقوي علي حماية الامن الداخلي بكفاءة وإقتدار وان تقصير فرد شرطة في اداء مهام عمله لا يعني ان هذا التقصير هو السائد وانني لابد ان ادرك ان هناك من يتربصون بالوطن ويستغلون اقل الامور في التأجيج و الدعوة للإنفلات .

ولانني بصفة شخصية ايقنت ان الشرطة هي درع الردع في مواجهة الخارجيين علي القانون الذين استغلوا احداث يناير في حكم الشارع المصري وفرضوا نفؤذهم الاجرامي في فترة تعثر الامن قررت ان اكون مدافعا عن الوطن و متحملا للمسئولية بمفهومها الشامل واخذت العهد علي نفسي ان اكون جنديا يحمل قلمه لخدمة وطنه مراعيا ومدركا خطورة الكلمة وتأثيرها في خلق الاستقرار او اثارة المواقف

بالامس تحرر محضر شرطة ضد شقيقي ايمن لمخالفته الحظر و تم اصطحابه الي ديوان قسم شرطة اول شبرا الخيمة وامسكت بهاتفي المحمول واتصلت بالعميد صمويل مأمور القسم وسألت عن موقف ايمن القانوني فقال بصوت ملئ بالثقة لا استطيع ان افعل شئ .

احترمت وجهة نظر المأمور وقررت ان التزم الهدوء وايقنت انني لابد ان اساعد الشرطة في إقرار تطبيقات القانون حتي لو كان علي اخي لان القانون هو السيد وهو السائد وعلي الجميع ان ينصاع لتطبيقاته العملية .. لا الشعارات الوردية .

ما اريد ان اقوله ان العميد صمويل رجل محترم تعامل معي وامتص حماسي بفطنة الضابط الذكي ولذا اقول انه المأمور المثالي بكل ما تحمله الكلمة من معاني وانا لا اجامله لكن اؤيده حتي لو دفع ايمن الف جنيه غرامة فك الحظر