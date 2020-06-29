بشرة خير .. اكتشاف ضخم للذهب بمصر التفاصيل في الخير

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن المهندس طارق الملا، وزير البترول، سيعلن خلال أيام عن كشف تجاري ضخم للذهب بمنطقة “جبل إيقات” ، والتي تعد من المناطق الواعدة بالثروات الطبيعية وأهمها الذهب، لأول مرة في مصر بعد اكتشاف منجم السكري بالصحراء الشرقية.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن الاكتشاف الضخم نتيجة العمل الدءوب الذي يقوم به رجال الثروة المعدنية في مصر وشركة “شلاتين” وفق أحدث الأنظمة المستخدمة في الاكتشافات التعدينية بصحراء مصر الشرقية ومناطق جنوب الصعيد، بعد تأكيد وحرص القيادة السياسية على حفظ مقدرات وثروات البلاد وسرعة استخراجها.

وكشف المصدر، أن الكشف التجاري الذي سيتم بدء العمل به خلال الأشهر القليلة القادمة تبلغ احتياطاته المؤكدة نحو مليون أوقية ذهب، مشيرًا إلى أنه فور الإعلان عن الكشف الجديد سيتم إنشاء شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية والشركة صاحبة حق الاكتشاف التابعة لشركة شلاتين وذلك لإدارة الكشف.

وتمتلك الهيئة العامة للثروة المعدنية 35% من أسهم شركة شلاتين، 34% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، و24% لبنك الاستثمار القومي، و7% للشركة المصرية للثروات التعدينية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في 15 مارس الماضي، عن طرح أكبر مزايدة عالمية، هى الأولى من نوعها لعام 2002، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، بإجمالي 320 قطاعًا، على مساحة تبلغ نحو 56 ألف كم مربع في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وذلك بنظام “الإتاوة والضرائب”.

ويعد ذلك من نتائج ثمار التطوير التي يشهدها قطاع الثروة المعدنية في مصر، بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.

كما تنوى هيئة الثروة المعدنية استغلال جميع الخامات التعدينية التى كانت غير مستغلة من قبل، وفقًا لخطة الوزارة فى تعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات، بما يتوافق مع ما يمتلكه القطاع من إمكانيات وقدرات، مع العمل على تطوير وإعادة هيكلة القطاع وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين.

وتأسست شلاتين في نوفمبر 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 : 24 شمالا بالصحراء الشرقية، وكذلك تقنين الاستغلال العشوائي للذهب مع إعادة استغلال المناجم القديمة الموجودة فى المنطقة.