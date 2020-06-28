مصنع لتصنيع الترامادول والحشيش بالسلام ثان

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة كافة اشكال الجريمة فقد توصلت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ قيام (عاطلان – مقيمان بدائرة

القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة (حشيش – أقراص مخدرة

ترامادول ) بقصد الاتجار بها متخذان من الشقة سكن أحدهما مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل شقة سكن أحدهما ، وعُثر

بداخلها على (8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 800 جرام – جوال بلاستيكي كبير

الحجم يحوي خليط من مادة بيضاء اللون تُستخدم فى تصنيع عقار الترامادول المخدر .

أكياس صغيرة الحجم تحتوى على كمية من مادة البودر المخدر – برميل أزرق اللون يحتوى مادة

كاوية – مبلغ مالى – أدوات التصنيع) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتصنيع المواد

المخدرة بقصد الاتجار ، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير

مشروعة.