مصنع لإنتاج الدهانات بدون ترخيص

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة كل صور الجريمة فقد تمكنت مباحث تموين القاهرة من ضبط (مالك مصنع دهانات – مسئول عن

مخزن دهانات وكيماويات) بدائرتى قسمى شرطة (المرج – عابدين ) لإدارتهما للمصنع

والمخزن بدون ترخيص وحيازتهما لكمية من الدهانات والمواد مجهولة المصدر وغير

مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير

مشروعة .. حيث عثر بداخل المصنع والمخزن على المضبوطات التالية :

8طن تكسيات أسمنتية ملونة.

6,250 طن كربونات كالسيوم .

6 طن بودرة خشنة.

4 طن أسمنت أبيض.

1,500 طن معجون .

140 كيلو قطيفة بنى.

3000 عبوة فارغة .

6 ماكينة تصنيع .

2,725 طن بويات صبغة أخشاب ، بودر ثلج.

بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما للمصنع والمخزن بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات

بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .