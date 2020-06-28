أخبار مصرعاجل

مصنع لإنتاج الدهانات بدون ترخيص

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة كل صور الجريمة فقد  تمكنت مباحث تموين القاهرة من ضبط (مالك مصنع دهانات – مسئول عن
مخزن دهانات وكيماويات) بدائرتى قسمى شرطة (المرج – عابدين ) لإدارتهما للمصنع
والمخزن بدون ترخيص وحيازتهما لكمية من الدهانات والمواد مجهولة المصدر وغير
مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير
مشروعة .. حيث عثر بداخل المصنع والمخزن على المضبوطات التالية :
8طن تكسيات أسمنتية ملونة.
6,250 طن كربونات كالسيوم .
6 طن بودرة خشنة.
4 طن أسمنت أبيض.
1,500 طن معجون .
140 كيلو قطيفة بنى.
3000 عبوة فارغة .
6 ماكينة تصنيع .
2,725 طن بويات  صبغة أخشاب ، بودر ثلج.

بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما للمصنع والمخزن بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات
بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

Post Views: 68

مقالات ذات صلة

منذ 11 ساعة
569

المسماري: الجيش عزز انتشاره لحماية المنشآت النفطية الليبية

منذ 12 ساعة
804

الرئيس السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ 12 ساعة
553

عاجل قرار ناري.. اتحاد الكرة يحدد موعد عودة الدوري

منذ 12 ساعة
549

هام وعاجل.. أول رد فعل وزير المالية عن طلب مصر الاقتراض من الإمارات

Don`t copy text!