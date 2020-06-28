عاجل قرار ناري.. اتحاد الكرة يحدد موعد عودة الدوري

تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عودة منافسات البطولة بعد توقف المسابقة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، على موعد عودة الدوري واستئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

وتحدث مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات صحفية أمس الأحد عن أن يوم الأربعاء المقبل سيكون موعد لوضع جدول مباريات الدوري الممتاز، بعد الاستئناف.

من جانبه أوضح المصدر أن ملامح بطولة دوري أبطال إفريقيا ستظر يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع المصدر: “هناك اتجاه كبير لعودة الدوري يوم 15 أغسطس، بعد الاجتماع الذي عقد مع المدربين، حيثما حددوا يوم 15 لانطلاق الدوري”.

وأتم المصدر تصريحاته: ” المدربين طالبوا بفترة إعداد تتروح ما بين الخمس أسابيع إلى ستة أسابيع، لتجهيز اللاعبين، لاسيما أنه كان هناك فترة توقف دامت لمدة ثلاث شهور”.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد قرر عودة النشاط الرياضي، في ظل الخطة التي وضعتها الدولة من أجل التعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد في مصر، حيث بداية التدريبات والاستعداد لانطلاق المباريات في الفترة المقبلة.