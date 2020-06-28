الحكومة تكشف سبب استبدال إجازة 30 يونيو بالخميس بدلا من الثلاثاء

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء بمناسة ذكرى ثورة 30 يونيو، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وأوضح سعد، أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم الأحد، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.