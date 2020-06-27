45 مليون جنيه كسب غير مشروع وغسيل أموال ضد 3 متهمين.

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ،

ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال

وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها

بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على

القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3)

قضايا تزوير أوراق رسمية ، كسب غير مشروع ، غسل أموال مُتهم فيها (3) أشخاص

.. وبلغ إجمالى المبالغ المالية أكثر من 45 مليون جنيه كسب غير مشروع – غسل

الأموال).