تنفيذ 510917 حكم قضائى و5631 قضية تموينية و 20832 سائق نقل جماعى لم يرتدوا الكمامة وضبط 1259 قطعة سلاح نارى.. جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية للقضاء علي كل صور الاجرام والبلطجة، وضبط الخارجين عن القانون،

وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد

بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً

للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من

إنتشار فيروس كورونا .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه

الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال

أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

ضبط (5631) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (3) قضايا مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (1120) محل مخالف لمواعيد الغلق.

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 20832 سائق نقل جماعى).

ضبط ( عدد 30215 شخص، عدد 17886 مركبة).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

تم ضبط عدد (578 شخص) بإجمالى عدد (534مبنى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط

وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها

(209) متهم وبحوزتهم :

(13) قطعة سلاح نارى و(18) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (9) قضايا إتجار بالمواد المخدرة.

وتنفيذ (4240) حكم قضائى متنوع.

ضبط (440) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1259) قطعة سلاح نارى..

أبرزها (1 رشاش – 1 أر بى جى – 2 جرينوف – 120 بندقية آلية– 245 بندقية مششخنة وغير

مششخنة– 67 مسدس– 823 فرد محلى الصنع– 1945 طلقة مختلفة الأعيرة – 1393 قطعة

سلاح أبيض).

فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية: تم ضبط عدد (2) ورشة، بداخلهما (بندقية آلية ، 6

مسدس ، 10 فرد محلى، 40 طلقة مختلفة الأعيرة، عدد من الأدوات التى تستخدم فى عملية

التصنيع).

فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (2580) قرار إزالة (حالة تعدى على

الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (24)

مديرية أمن.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (510917) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

 (2166) حكم جناية.

 (177671) حكم حبس.

 (254369) غرامة.

 (76711) مخالفة.