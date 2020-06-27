تحقيقاتعاجل

تعرف علي شروط تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات؟

 

يوضح القانون إمكانية تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة، إلى 3 سنوات أو أقل طبقاً للقانون، والحالات التى يسمح فيها بتقليل عدد سنوات الإيجار

وكشف  المحامى خالد محمد، إنه ورغم وجود العقد المبرم بين الطرفين على أن تكون مدة الإيجار 59 سنة، إلا أن هناك حالات يتم فيها تقليل تلك المدة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقاً للقانون.
فيتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر، فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي “كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصى، أو الحارس”،  فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى، وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.
وأضاف المحامى بالنقض، أن الحالات التى يتم فيها إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات هى:-
1- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.
2- الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.
3- الإيجار الصادر من الحارس القضائي.
4- الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية،  وسنة واحدة فى المبانى.
Post Views: 206
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 36 دقيقة
513

45 مليون جنيه كسب غير مشروع وغسيل أموال ضد 3 متهمين.

منذ ساعتين
513

الداخلية تنفي ما تردد حول عدم تنفيذ احكام قضاء ضد ضابط شرطة بالمعاش

منذ ساعتين
521

تنفيذ 510917 حكم قضائى و5631 قضية تموينية و 20832 سائق نقل جماعى لم يرتدوا الكمامة وضبط 1259 قطعة سلاح نارى.. جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع

منذ 3 ساعات
527

انهيار الاقتصاد القطري واوامر ملكية بخفض رواتب الموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمائة اعتبارا من ا-6 -2020 وإعلان التقشف مع كافة القطريين

Don`t copy text!