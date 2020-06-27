انهيار الاقتصاد القطري واوامر ملكية بخفض رواتب الموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمائة اعتبارا من ا-6 -2020 وإعلان التقشف مع كافة القطريين

كتب طارق درويش

حصلت التايم المصرية علي مستندات تؤكد صدور اوامر ملكية من اليون القطري بخفض رواتب الموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمائة ابتداء من اول الشهر الحالي وايقاف صرف البدل النقدي للاجازات وايقاف صرف البدل النقدي للتذاكر لغير القطريين وتخفيض الترقيات الاستثنائية وكذلك ايقاف صرف بدل التذاكر للقطريين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم المكوث خارج الدولة وربط نظام الحضور والانصراف بنظام الرواتب اعتبارا من اول ستمبر المقبل علي جميع العاملين القطريين وغير القطريين

القرار الملكي صادر من الديوان برقم 24499-2020 ام بتاريخ 31-5-2020

تعيش دويلة قطر حالة من الإنكار إثر الصدمات التي تعرضت لها عقب المقاطعة العربية، وكان أول هذه الصدمات هو التراجع الاقتصادي الفادح؛ إثر المقاطعة وفسخ الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين دويلة العار قطر والدول العربية. في هذا الصدد كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر الوطني عن حجم الخسائر الاقتصادية التي ضربت العاصمة الدوحة في الفترة الأخيرة، وبينت الأرقام ارتفاع الديون الخارجية والداخلية، وتراجع فضلا عن ارتفاع نصيب المواطن القطري من

بيانات مصرف قطر الوطني، فضحت ارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي العام الماضي ، كما سجلت الأرقام ارتفاعا ملحوظا خلال العام الأخير، في المطالبات الداخلية من المصارف القطرية على حكومة الدةحة ومؤسساتها التي بلغت نحو 130 مليار دولار.

بدروه ازداد حجم مطالبات القطاع المصرفي القطري على القطاع الخاص، مسجلا نحو 140 مليار دولار، أي بارتفاع قدره قرابة 16مليار دولار خلال عام واحد

يذكر ان تميم امير قطر يستخدم المال القطري في نشر الارهاب والانفاق علي تسليح المليشيات الارهابية وتدريبهم ومدهم بكل الامكانيات لتدمير المنطقة العربية في اطار العمالة والعمل لصالح دولة اسرائيل وبمشاركة تركيه وترك تميم دولة قطر ومؤسساتها معرضة للسقوط وضياع حقوق مواطنيها بسبب السياسة المشينة للنظام القطري الفاسد