مسجل خطر وصديقه يخنقان صاحب توك توك حتي الموت بقصد سرقته

كتب طارق درويش

إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة

بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق – مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بحافة

ترعة الإسماعيلية.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث

الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين لهما معلومات

جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وقررا بسابقة

إتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية توك توك كرهاً عن قائدها بصورة عشوائية ،

وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بتاريخ الواقعة بالإنتظار بمكان العثور على الجثة

بدراجة نارية تروسيكل – ملكه وتوجه الآخر إلى موقف المطرية بالقاهرة لإستدراج أحد

قائدى مركبات التوك توك بزعم توصيله لصديقه لتعطل دراجته النارية وعقب وصولهما

قاما بالإعتداء عليه بإستخدام سلاح أبيض سكين وإقتياده إلى حافة الترعة أسفل الطريق

بعيداً عن أعين المارة والإجهاز عليه بخنقه فأوديا بحياته ، وإستوليا على هاتفه المحمول

والتوك توك وهربـا ، وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة السكين)

، وكذا (مركبة التوك توك والهاتف المحمول المستولى عليه التروسيكل الخاص

بأحدهما).