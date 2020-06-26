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عامل يقتل خفير بالعصا ليستولي علي دراجته البخارية

 كتب طارق درويش

إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات واقعة ما تبلغ لقسم شرطة العبور
بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل – مُقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها إصابة زوجها أثناء
تواجده بعقارتحت الإنشاء كائن بذات المنطقة – مُكلف بحراسته وعدم تواجد دراجته
النارية، ووفاته عقب وصوله للمستشفى متأثراً بإصابته.
أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام مشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية
عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل – له معلومات جنائية مسجلة – مقيم بذات المنطقة).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه , وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وقرر
بعقده العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية بصورة عشوائية وبيعها ، كما أضاف
المتهم المذكور أنه حال سيره بتاريخ الواقعة بجوار العقار حراسة المجنى عليه تلاحظ له
نومه بمدخله وبجواره دراجته النارية وغلق البوابة الحديدية الخاصة بالعقار فقام بالدلوف
للعقار متسلقاً سوره الجانبى وحال محاولته الإستيلاء على مفتاح الدراجة النارية من
المجنى عليه شعر به ولدى مقاومته له قام بالتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية عثر
عليها بمكان الواقعة فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على الدارجة النارية
وهرب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

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