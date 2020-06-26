ضربات موجعة للادارة العامة لمكافحة المخدرات ضد تجار السموم

كتب طارق درويش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد

المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد واصلت

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن

لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط شخصين بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة ، حال

إستقلالهما سيارة ، وبحوزتهما عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- مبلغ مالى –

2 هاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 280 ألف جنيه.

حيث تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث

المنتزة بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ

مالى – هاتف محمول حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (280 ألف

جنيه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة

الإسماعيلية ، وبحوزته عدد 15 لفافة لمخدر الهيدرو المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة

وراثياً وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول .

وتم ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة

الإسماعيلية ، وبحوزته عدد 16 لفافة لمخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف

محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (490 ألف جنيه