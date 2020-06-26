ضبط (4) قضايا تحويلات مالية غير مشروعة، نصب وإحتيال على المواطنينن تزوير أوراق، إختلاس مال عام وضُبط فيها مستندياً مبلغ (2,500000) إثنان مليون وخمسمائة ألف

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ،

ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال

وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها

بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على

القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4)

قضايا تحويلات مالية غير مشروعة، نصب وإحتيال على المواطنينن تزوير أوراق،

إختلاس مال عام وضُبط فيها مستندياً مبلغ (2,500000) إثنان مليون وخمسمائة ألف

جنيه مصرى، مُتهم فيها (5) أشخاص.