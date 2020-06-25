ينتج العقاقير الطبية بدون ترخيص بالبحر الاحمر

كتب طارق درويش

في اطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً

الجرائم المتعلقة بالغش التجارى لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات

قطاع الأمن العام بمشاركة مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر قيام أحد الأشخاص

بتجهيز مصنع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة لإنتاج العقاقير الطبية بدون

ترخيص

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة بمشاركة الجهات المعنية إستهدفت المصنع المشار إليه

.. أسفرت عن ضبط مالكه وعثر على (8 أجولة بداخلهم 75 كيلو جرام لموادالكالسيوم

المغنسيوم ، بودرة تلك برميل مادة خام لمنشطات ، بودرة ، عسل أسود- عبوات

لعقار طبى- خط إنتاج أقراص دوائية – 2 ميزان حساس- 2 أنبوبة أكسجين – ثلاجة –

كمبروسر) ، والتى تستخدم فى تصنيع العقاقير والمنشطات بمواجهته إعترف بإرتكابه