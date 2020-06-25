كسب غير مشروع وإستيلاء علي المال ب 1.5 مليون جنيه في حملة ال 24 ساعة

كتب طارق درويش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا “ نصب وإحتيال على المواطنين ، كسب غير مشروع، إستيلاء على المال العام ” مُتهم فيها (5) أشخاص .. وبلغ إجمالى المبالغ المالية أكثر من 1 , 5مليون جنيه “كسب غير مشروع – إستيلاء على المال العام).