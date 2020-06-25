فساد مالي واداري بنادي قليوب الإجتماعي .. وشباب قليوب يستغيثون بوزير الرياضة

كتب _ بلال أحمد

نظرا لوجود مخالفات مالية وإدارية بنادي قليوب الاجتماعي التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية استغاث عددا من الشباب رواد النادي بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك في ضوء سياسة الوزارة نحو مكافحة الفساد داخل المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، وتفعيلاً للرقابة المالية والإدارية على تلك المنشآت ، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة من الوزارة للتفتيش عن الشكاوي التالية .

وقال الشباب في استغاثتهم بالوزير : أن اولي الشكاوي :١-ايقاف عضويات الشباب واقتصار العضوية لأهل وأقارب وأصدقاء رئيس مجلس إدارة نادي قليوب الذي ظل بالمجلس أكثر من ٢٠ عاما ، ورفع قيمة اشتراك العضوية للشباب لأول مرة ٤٢٠ وتجديد الاشتراك السنوي ب٢٠ جنيه ، بدلا من ٣٠ جنيه لأول اشتراك وهذا يع عجزا لشباب كثيرين في الانضمام الي عضوية النادي في حين أن بجوار النادي ، مركز شباب قليوب وقيمة اشتراك عضويته ٣٠ جنيه فقط .

٢- جميع أعضاء الجمعية العمومية أقارب رئيس مجلس الإدارة حتي يظل رئيسا لمجلس الإدارة طيلة حياته ، هذا بخلاف عمل لقاءات ودية لأصدقائه بداخل النادي ومنع الشباب دخوله وممارسة هواياتهم وكانها عزبة وصاحبها يمتلكها ولا يحق للشباب ممارسة هواياتهم الا بالواسطة والمحسوبية .

٣- سعي لإنشاء حمام سباحة بداخل النادي علي الرغم من صغر مساحة النادي وتم عمل مزاد مكتبي وهمي لأحد المقربين له ، لتحويل النادي الي مشروع استثماري له وصرف مبالغ خارج الاتفاق ، دون الاعلان عن المزاد بلوحات إعلانية بداخل النادي أو علي صفحة النادي علي الفيس بوك حتي يستطيع الشباب المشاركة في المزاد بكل حيادية وشفافية والاكتفاء فقط بالاعلان في الجريدة الرسمية مع العلم أن بجوار نادي قليوب الاجتماعي ، مركز شباب قليوب وبه أيضا حمام سباحة ليمارس شباب وأطفال قليوب هواياتهم الرياضة وبأسعار رمزية بالفعل .

٤- في ظل مواجهة الدولة لمكافحة جائجة كورونا وغلق كافة الأنشطة بنوادي ومراكز الشباب بقرار من وزير الشباب والرياضة تفاجئنا جميعا بعمل مزاد مكتبي وهمي لأحد اصدقاء المحاسب اشرف محمد سليمان ابو عطية رئيس مجلس إدارة النادي ، وقت حظر النشاط والأنشطة بداخل النادي ودون الاعلان علي صفحة المركز علي الفيس بوك والاكتفاء أيضا بالاعلان بجريدة رسمية دون علم الجميع تم تأجير قاعة الافراح بعد تجديدها وتطويرها وتوسيعها بضعف المساحة بتكلفة ١٠٠ ألف جنيها من ميزانية النادي والاصالات كلها مدونة في الدفتر ، وتأجيرها بقيمة ١٧ ألف و١٠٠ جنيه ، علي الرغم انها قبل التطوير والتجديد والتوسيع كانت تؤجر ب ٢٢ ألف و ٨٠٠ جنيها ، واتضح بعد ذلك أن المستأجر نجل رئيس مجلس الإدارة بشكل ودي وفي الورق المدون بالدفتر بإسم محمد حسين المستأجر علي الورق فقط .

٥- وأثناء حظر النشاط والأنشطة أيضا بنادي قليوب الاجتماعي ، تم عمل مزاد علي ” خردة ” نادي قليوب الاجتماعي وضمنها ترابيزات وكراسي القاعة القديمة ، والمزاد أيضا مكتبي “وهمي” وتم تستيف الورق لصالح صديق رئيس مجلس الإدارة دون عمل اعلان علي صفحة المركز علي الفيس بوك ودون علم الجميع وتم المزاد واتباعت الخردة ب ١٠ ألف و ٥٠٠ جنيه وهي المفروض تباع بأكثر من ٣٠ ألف جنيها أذا كان المزاد تم بشكل طبيعي مع العلم أن المزادات جميعها لا تتم بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ويتم أعضائهم نسبة ٢.٥ ٪ مكافئة لعدم حضورهم وتستيف الاوراق .

٦- توظيف الأقارب والأصدقاء كعمالة واعطاء رواتب من داخل ميزانية النادي وتعيين موظف بالمحكم سرا دون موافقة جهة عمله بالنادي ويدعي طارق الدر براتب شهري ، ويتم عمل اجتماعات سورية لمجلس الإدارة دون حضور أحد ودون النظر بشكاوي واهتمامات الشباب .

٧- تم تأجير ساحة نادي قليوب الاجتماعي بركن لبعض السيارات ساعات الحظر والدخل يعود لرئيس مجلس إدارة نادي قليوب ..

ومن جهتهم طالب شباب واهالي قليوب من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحقيق في تلك الشكاوي حفاظا علي عدم إهدار المال العام ، ووقوفا مع شباب قليوب حتي يستطيع الشباب مزاولة وممارسة الحياه الرياضية بشكل طبيعي وحل مجلس إدارة النادي وتشكيل مجلس إدارة مؤقت وفتح العضويات لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .

واختتم شباب قليوب شكواهم أن رئيس مجلس إدارة النادي مقبوض عليه الآن في قضية تهريب آثار بمدينة نصر هو وآخرين وأخذ ٤ أيام في ١٥ يوم والان يتم التحقيق معه ، فكيف يتم السكوت علي هذا الفساد كله ولصالح من ؟! نرجوا التحقيق وحل مجلس الإدارة الحالي .