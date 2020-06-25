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ضبط 120 طربة حشيش بحوزة تاجر مطروح

  كتب  طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمنع وقوع الجريمة والقضاء علي الخارجين علي القانون ومحاربة كل صور الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم
الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية
تصنيعها وتروجيها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر
الإجرامية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة متخذاً من دائرة قسم شرطة
الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطه
حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته (120 طربة لمخدر
الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).
بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (840 ألف جنيه تقريباً).

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