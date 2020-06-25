ضابط شرطة مزيف واخرين يضعون المنوم في كوب العصير لضحية ويسرقون سيارته وهاتفة المحمول

كتب طارق درويش

تنفيذا لجهود وتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي لكل صور الجريمة فقد تلقت مديرية

أمن المنوفية من (أحد المواطنين) بسابقة تعرفه منذ بضعة أشهر على شخصين أثناء قيامه

بشراء سيارة من أحد معارض السيارات بمنطقة مدينة نصر ، وإدعى أحدهما أنه ضابط

شرطة وأضاف بتقابله معهما بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة وعقب تناوله معهما مشروب

عصير شعر بحالة إعياء وفقد الوعى وعقب إفاقته فوجئ بتواجده على جانب الطريق بدائرة

المركز وإكتشف سرقة (سيارته الملاكى – هاتفه المحمول).

فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث

الجنائى بالمنوفية أن مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهما

بسابقة تعرفه منذ حوالى 6 أشهر على المجنى عليه أثناء توسطه فى شراء السيارة المستولى

عليها وإنتحاله صفة ضابط شرطة ونظراً لإمتناع المجنى عليه عن دفع قيمة العمولة المتفق

عليها فيما بينهما إتفق مع المتهمان الآخران وقاموا بإستدراجه ودس أقراص منومه له

بمشروب عصير والإستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول عقب فقده للوعى ثم إلقائه بجانب

الطريق بدائرة المركز ، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ، وقرروا بتخلصهم من

الهاتف المحمول بإلقائه بإحدى المصارف المائية.