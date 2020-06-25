القبض علي هارب من 15 سنة سجن ورد 44 مليون جنية داخل شقة بالقناطر الخيرية

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتنفيذ احكام القضاء و التصدي لكل صور الاجرام فقد تمكنت الإدارة

العامة لمباحث الأموال العامة من تحديد مكان تواجد محكوم عليه هارب (موظف مفصول- سبق

إتهامه فى قضية إستيلاء على المال العام والمحكوم فيها بالسجن خمسة عشر عاماً

وإلزامه برد مبلغ (أربعة وأربعون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرى)

وتغريمه مبلغ مماثل مع العزل مـن الـوظيفة بنطاق محافظة القليوبية.

وبإجراء التحريات تبين إختباء المذكور بإحدى الشقق السكنية بمدينة القناطر الخيرية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم

إستهدافه وأمكن ضبطه .