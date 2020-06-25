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القبض علي شقي هارب من قتل عمد وسرقة بالاكراه وخطف وبحوزته بندقية الي خرطوش

 كتب طارق درويش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط والمحكوم عليهم الهاربين.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام إختباء أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح ، سبق إتهامه فى 9 قضايا “قتل عمد ، خطف ، شروع فى قتل ، سرقة بالإكراه”) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 أحكام جنايات (سرقة بالإكراه – قتل عمد ) بإحدى الشقق السكنية بناحية عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة .

  • عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد 4 طلقات من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بحيازته السلاح النارى بدون ترخيص .
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