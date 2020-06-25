إنتظام سير إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة فى يومها الثانى وسط حالة من الهدوء .

– 29152 طالب وطالبة قاموا بآداء إمتحان مادة اللغة الاجنبية الاولى بعدد 119 لجنة رئيسية تغيب منهم 584 بنسبة حضور 98 % .

البحيرة – سعيد شتا

في إطار توجيهات اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بإستعداد جميع اللجان لإمتحانات الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الثانوية العامة، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المقررة وإنتظام سير عملية الإمتحانات، وتنظيم دخول الطلاب فى طابور متباعد عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية وجل مطهر وغطاء الرأس بالإضافة إلى الكشف الحراري وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحياً ووقائياً ضد فيروس كورونا المستجد، والتصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان .

أكد الدكتور/ محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من إستلام الطلاب لأدوات التعقيم .

مشيراً إلى إنتهاء ثانى أيام الإمتحانات حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى اليوم الثانى بمادة اللغة الأجنبية 29152 طالب تغيب منهم عدد 584 بنسبة حضور بلغت 98 ٪، قاموا باداء الإمتحانات فى عدد 119 لجنة .

كما تم متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بالغرفة الرئيسية بديوان المديرية من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة للٱطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات .

وتم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وٱنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة

سارت الامتحانات سيراً حسنا حيث جرت اليوم اختبارات فى حالة من الهدوء ولم تتلقى غرفة العمليات خلال فترة الامتحانات سوى 9 طلاب حالات مرضية منها حالة ( اشتباه بكرونا – مغص كلوى – إغماء – حاله عصبية ) بإدارت ايتاى البارود – حوش عيسي – النوبارية – التحرير – بندر كفر الدوار – الدلنجات – إدكو