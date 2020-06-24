محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لعدد 35 قرية بمراكز الخانكة وقليوب وكفر شكر

إعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المخطط التفصيلى لعدد 35 قرية مركزى الخانكة وقليوب وكفر شكر ( كفر شكر23 قرية – الخانكة 6 قري – قليوب 6 قري) بعد إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الوحدة المحلية للمراكز والمدينة و الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة حيث تم عرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بالوحدة المحلية طبقا لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة 2008ولائحته التنفيذية ووافقت هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع

على مشروع المخطط التفصيلي العام للقري فيما يخص شبكة الطرق بما يتناسب مع الصالح العام وملكيات الأراضي ويتوافق مع القانون وذلك حرصًا على عدم البناء العشوائي وتسهيل إستصدار التراخيص المطلوبة للبناء للمواطنين وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة..جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والمهندسة/منال زين العابدين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمهندس مصطفي المصري ممثل المكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية

وأشار المحافظ إلى أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها مؤكدًا إنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 موجهًا الشكر للمهندس علاء عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة سلوي عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني على التنسيق والتعاون للانتهاء من المخطط التفصيلى لعدد 35 قرية بمدن الخانكة وقليوب وكفر شكر وهى قري ابو زعبل- كفر عبيان- المنايل- كفر حمزة- سندوة- مزرعة الجبل الاصفر بمركز الخانكة وقري سنديون وميت حلفا والاصلاح الزراعى وبلقس وناى وكفر الرماد والترجمان بمدينة قليوب وقري اسنيت وكفر عامر ورضوان وكفر على شرف الدين وكفر منصور والبقاشين وكفر الولجا والمنشاة الكبري والمنشاة الصغري وميت الدريج والصفين والشقر وكفر كردى وبرقطا وكفر عزب غنيم وكفر الشهاوى خاطر وكفر تصفا وكفر صليب سلامة وتصفا وكفر رجب والزمرونية وكفر عبد السيد نوار بمدينة كفر شكر