محافظ القليوبية يصدر كتاب دورى لرؤساء المدن ومديري المديريات

بشأن الاشتراطات العامة لفتح المطاعم والكافيهات- الحلوانى)

في إطار حرص الدولة علي إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبمناسبة الاعداد لخطة محكمة الجوانب للتمهيد لاعادة النشاط الاقتصادي بالدولة تدريجي فى مدى زمنى محدد، وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن السيد الدكتور / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وللكتاب الدورى الصادر من السيد اللواء/محمود شعراوى وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020في هذا الشأن والذى يسمح بفتح (المطاعم- الكافيهات- الحلوانى) ابتدا من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساء .

نود التأكيد على الاشتراطات العامة لفتح (المطاعم- الكافيهات- الحلوانى) المرخصة من وحدات الادارة المحلية لتكون كالاتي:

– قيام مدير المنشاة بتوقيع اقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وحال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشاة

– استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشاة كحد اقصى الى حين اشعار اخر مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي

– ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام و1 متر بين كل شخص واخر بالمائدة مع الاخذ فى الاعتبار العائلات بحد اصى 6 اشخاص على المائدة

– تشغيل المصاعد – ان وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية

– غلق اماكن العاب الاطفال

– حظر اقامة الحفلات والمناسبات الخاصة او اى نشاط يتعلق بتجمعات

– توزيع اماكن اعداد وتجهيز الاغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي

– وضع لافتات عند مدخل المنشاة بعدم دخول من لديهم اعراض فيروس كورونا

– توفير مطهرات للأيدي فى مدخل المنشاة

– حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه مع السماح بخدمة البوفيه غير المفتوح واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة

– حظر تقديم الشيشة

– ازالة المفارش القماش على موائد الطعام واستبدالها باخري احادية الاستخدام (قدر المستطاع) وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم واخر

– الاعتماد على ادوات طعام احادية الاستخدام(قدر المستطاع)

– توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام

– وضع ملصقات ارضية لتنظيم اماكن الانتظار امام دورات المياه والمصاعد

– الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري فى كافة الانحاء مع الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل واخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان

– تطهير الاثاث والاقمشة بشكل منتظم

– وضع الارشادات التوعوية فى جميع انحاء المنشاة

– توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة الى اللمس فى الحمامات والمطابخ

– التخلص من النفايات بشكل امن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة

بالنسبة للعاملين:

*************

– قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميا واخطار وزارة الصحة والسكان باى حالة اصابة يتم اكتشافها

– توفير ادوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان

– التزام العاملين فى المنشاة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل

– عدم تشغيل من يعانون من اعراض مرضية

– توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والاجراءات الوقائية فى التعامل

بالنسبة للرواد:

****************

– تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشاة من خلال الية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الالكترونية او التليفون او اى وسيلة اخري

– قياس درجات الحرارة لرواد المنشاة

خدمة التيك اواى وتوصيل الطلبات الى المنازل :

*****************************

– تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة “متر” بين كل عميل واخر داخل المنشاة وقصر التواجد داخل المنشاة على الطلب والدفع والحصول على ايصال ثم الخروج على ان يكون انتظار استلام الطلب فى المساحة المكشوفة خارج المنشاة من خلال مندوب تسليم الطلبات

– وضع ملصقات ارضية لتنظيم اماكن انتظار رواد المنشاة

– يوضع ملصق على مدخل المطعم او الكافتيريا عليه الاجراءات الواجب توافرها للمترددين

سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشات للاشتراطات المدونه اعلاه فى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشاة

واكد السيد المحافظ على الوحدات المحلية علي اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة كلا في حدود اختصاصه بتعميم تلك التوجيهات ومتابعة الإلتزام بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد مخالفيها والعرض علينا بتقرير دوري بالمستجدات في هذا الشأن.