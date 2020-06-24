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محافظ القليوبية يتفقد اعمال تجميل وتشجير حديقه منطقه ربط محور مصر الجديده بطريق شبرا بنها الحر

محافظ القليوبية يتفقد اعمال تجميل وتشجير حديقه منطقه ربط محور مصر الجديده بطريق شبرا بنها الحر

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبحضور الدكتور /سمير حماد نائب المحافظ واللواء / هشام خشبه السكرتير العام المساعد للمحافظه والدكتور / بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمه بتفقد اعمال تجميل وتشجير الحديقه التى ستقام على طريق المحور(عند منطقة الربط) مع مراعاة اللمسة الجمالية علما بان منطقه الربط تبدا من نزله كوبري مسطرد حتي بدايه طريق بنها شبرا الحر مارا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمه الذي يبلغ طوله 4200 م2 المزمع افتتاحه خلال الفترة القادمة

وقد أوضح المحافظ بأن المحور يساعد فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة والذي سينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية وإضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية

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