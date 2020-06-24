الهجان يتابع ازالة الاشغالات والمواقف العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها.

محافظ القليوبية يتابع ازالة الاشغالات والمواقف العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها…. ويؤكد لن نتراجع عن اعادة المظهر الحضاري للمنطقة وتسيير الحركة المرورية والقضاء علي العشوائيات

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وبشكل مفاجيء بتفقد بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها مؤكدا انه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء علي كل مظاهر العشوائيه وذلك استجابه لمواطني المحافظة والذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل مما يسبب عرقلة الحركة المرورية .

بدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزية السوق وحرم الرياح التوفيقي لمتابعة ازالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين .

كما شهدت الحملة ايضا ، إزالة العديد من الإشغالات، وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية، كما جرى إزالة المواقف العشوائية، بميدان نفق سعد زغلول، ونفق المنشية، ومجمع المحاكم، والتي كانت تتسبب في التكدسات، وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين .