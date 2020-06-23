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محمد فاروق: مرتضى منصور سيتراجع.. ويعلن موافقته على عودة الدوري‎

أكد  الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سيتراجع عن موقفه وسيعلن موافقته على المشاركة في بطولة الدوري العام.

 

وقال “فاروق” في برنامجه “البريمو”، المُذاع على قناة “Ten”: “الساعات الأخيرة الماضية شهدت تراجعا من جانب مرتضى منصور في قراره والموافقة على استكمال بطولة الدوري ولكن بشروط وضمانات معينة”.

واكد : “تلقى رئيس الزمالك اتصالات من بعض المقربين وأقنعوه بالتراجع عن قراره وأن الأمر خاص بقرار الدولة والرغبة في استكمال النشاط من الأساس”.

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