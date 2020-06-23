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محمد فاروق: مرتضى منصور سيتراجع.. ويعلن موافقته على عودة الدوري
أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سيتراجع عن موقفه وسيعلن موافقته على المشاركة في بطولة الدوري العام.
وقال “فاروق” في برنامجه “البريمو”، المُذاع على قناة “Ten”: “الساعات الأخيرة الماضية شهدت تراجعا من جانب مرتضى منصور في قراره والموافقة على استكمال بطولة الدوري ولكن بشروط وضمانات معينة”.
واكد : “تلقى رئيس الزمالك اتصالات من بعض المقربين وأقنعوه بالتراجع عن قراره وأن الأمر خاص بقرار الدولة والرغبة في استكمال النشاط من الأساس”.