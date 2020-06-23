قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة”.. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

يعتبر الجيش المصري خير اجنناد الارض من أقوى قوة عسكرية والترتيب

التاسع على العالم، من أقوى الجيوش، تمتلك منظومات تكنولوجية عالمية، تحتفظ بأرقى مستويات الجاهزية والاستعداد”.. إنها القوات المسلحة المصرية، الدرع الحصين، والسيف الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات من أجل حماية الشعب، ومواجهة كافة المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضده حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء، والعقيدة العسكرية التي يؤمن بها كل فرد إما “النصر أو الشهادة”، والمهمة حماية أمن وسلامة الوطن.

القوات المسلحة.. الدرع والسيف والمهمة “حماية الوطن

القوات المسلحة، أسسها راسخة يأتي في مقدمتها العقيدة العسكرية، يليها امتلاك منظومات تكنولوجية عالمية وعلى أعلى مستوى ومتقدمة في مجال التسليح والتدريب والتأمين الإداري والفني، فضلًا عن استعدادها وجاهزيتها بأرقى المستويات، وذلك لتنفيذ مهمة تكلف بها لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وعن مكانة الجيش المصري وسط جيوش العالم، تأتي في المرتبة التاسعة بين أقوى 138 جيشًا، وذلك وفقًا لتصنيف موقع “غلوبال فاير باور” الصادر هذا العام، والمتخصص بتصنيف جيوش العالم حسب قوتها.