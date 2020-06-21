«ملكه الجمال والفن الأديبة الدكتورة سليمه سعيد البيترو رئيسه المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي»

جريده التايم المصرية برئاسة الاستاذ اسامة درويش …رئيس مجلس الادارة تتقدم بخالص التهنئة الي الفنانه التشكيليه والملكة الجمال والفن الأديبة الدكتورة سليمه البيترو علي توليها منصب رئيسة المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي الرسم والخط والأدب والقصص والشعر والموسيقى والغناء .

يذكر أن بالأمس تم تكليف الفنانه الملكة الجمال والفن الأديبة الدكتورة سليمه البيترو رئيسه المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي الرسم والخط والأدب والقصص والشعر والموسيقى والغناء .

بقرار المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي من جمهورية مصر العربية ،من اكاديمية السلام في المانيا ،الاكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية بالتعاون مع الدولية لزيادة الأعمال ودعم المرأة وحاصلة علي وسام سيدة الوطن العربي ومرشحة للجائزة الدكتورة سليمه سعيد البيترو رئيسه المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي الرسم والخط والأدب والقصص والشعر والموسيقى والغناء.

كما تبارك جريدة وموقع التايم الاخباري برئاسه الاستاذ اسامة درويش ترشيح الدكتورة سليمة الملقبه بملكة جمال الابداع الي منصب رفيع المستوي بالجماهريه العربية الليبية .. ومذيد من التقدم والاذدهار