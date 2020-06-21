محافظ البحيرة يقرر احالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بشان وفاة مريضه بها

البحيرة : سعيد شتا

قرر اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة احاله مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بشان وفاة السيدة / سناء عبد الحميد النجار – ارملة 65 سنة يوم الاربعاء 17/6/2020 بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها

يأتى ذلك بناء على المذكره المقدمه من وكيل وزارة الصحه بالبحيرة فى واقعه وفاة المريضة بقسم الاستقبال بالمستشفى وبناء على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبى لها ولردع اى مسئول يتجاوز تجاة اى مواطن

حيث امر محافظ البحيرة بإحالة المسئولين للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الازم تجاههم ومحاسبة اى مسئول يثبت تقصيره

كما يتقدم اللواء / المحافظ بخالص العزاء لاسرة الفقيدة وذويها داعيا ان يلهمهم الله عز وجل الصبر والسوان

مؤكدا انه لن يسمح بوجود اى تخاذل او تقاعس اواهمال عن اداء العمل وسيتم عقاب جميع المقصرين

مشيرا ان جميع مؤسسات وزارة الصحة المتواجدة على ارض المحافظة حتى الغير تابعة لمديرية الصحة مثل مستشفى مبرة كفر الدوار والتابعة تبعية مباشرة لوزارة الصحة لن يفلت اى مهمل او مقصر بها من العقاب