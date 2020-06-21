حكاية دكتور الغلابه بطوخ

كتب: اسلام عفيفى

من هو دكتور الغلابه بمركز طوخ القليوبيه

الدكتور/ السيد سعيد ابو خشبه

استشارى الباطنه العامه والسكر بالتأمين الصحى بطوخ.

هو ابن طوخ الذى يلقبه الناس دكتور الغلابه حيث نشأ وتربى بمدينة طوخ شارع بورسعيد ووالده الحاج سعيد ابوخشبه من كبار مدينة طوخ .والذى كافح من اجل ابنائه العشره منهم الدكتور والمحامى والمهندس والمدرس .ومن اكثر ابنائه حبا وشهره بين الناس هو الدكتور السيد ابوخشبه حيث انه يقوم بمعالجة المرضى بالشوارع وفى اى مكان دون مقابل وظل الدكتور ثابت على تسعيره رمزيه للكشف على المرضى ورفض نحر المرضى برفع الكشف مثل الكثيرين حيث انه من بينهم يشعر بحالاتهم ومعاناتهم من اجل لقمة العيش .والملفت فى الامر ان الدكتور منذ بداية جائحة كورونا وهو ظل صامدا يعالج المرضى ويقدم الاستشارات فى صمت وقد عالج الكثير والكثير منهم لكى يأتى قدر الله ولم يسلم من ان يصبه هذا الوباء اللعين والذى جعل بين الناس حاله من الدعاء المتواصل وعلى مواقع التواصل الاجتماعى والذى كان متوقع من اهل طوخ الذى ظهر مدى حبهم وتقديرهم له وليس بغريب حيث ان من احبه الله احبه الناس .هذا هو دكتور الغلابه ابن مدينة طوخ الدكتور السيد سعيد ابو خشبه .داعين الله له ان يشفيه ويقوم بالسلامه لاهل بلده لكى يواصل الحرب معهم ضد هذا الوباء وان يسلم مصر والعالم من شره اللهم امين…