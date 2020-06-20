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عاجل .. وزارة الإسكان» توضح حقيقة ما يتم تداوله عن تفاصيل الإعلان الـ 14 بالإسكان الاجتماعي

 

كذبت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن “تفاصيل وحدات الإعلان الرابع عشر بالإسكان الاجتماعي”، مؤكدة أن ما تم نشره عارٍ تماما عن الصحة.

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم حالياً سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يُنشر بشأن المشروعات القومية، التى تنفذها الدولة حاليا، والامتناع عن نشر الأخبار المغلوطة، مجهلة، والتى تتسبب فى إحداث البلبلة، وتضر بمصالح المواطنين، مؤكدة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.

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