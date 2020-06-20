اعلن العسكريون المتقاعدين التطوع فى القوات المسلحه بدون اجر، وقال المنسق العام

للعسكريون المتقاعدين “محمد حسنى الديب” ان العسكريون المتقاعدين ٧ مليون و بعد اتصالاتهم امس واستطلاع الراء

على صفحات التواصل الاجتماعي فى ظل الظروف الراهنة للبلاد أكثر من 55 الف متقاعد عسكرى على مستوى الجمهوريه ابدو برائيهم ومواقفه بالإجماع برئاسه كلا من:

محمد حسنى الديب

وعزت اسماعيل سليمان

ورمضان البربرى

وعماد الالفى

وعلاء شاهي

وعصام جرس

اجمعوا انهم على اتم الاستعداد العوده للخدمه مره اخره او التطوع للدفاع عن الوطن بدون اجر ورفعو شعار انا الشهيد اللى جاى وتحيا مصر.

وقال محمد حسنى الديب

ان مصر قادره علي حمايه حدودها كلنا فداء لمصر وخلف القياده السياسيه بقياده الرئيس البطل السيسى والقوات المسلحه كلنا رهن الاشاره جاهزين نقدم ارواحنا فداء