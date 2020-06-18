وزارة الداخلية تبحث عن المتهم الهارب في واقعة مزرعة البانجو بالبحيرة

كتب طارق درويش

فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة ولاسيما مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص).. بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالى (25 فدان) بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وتبين أنها منزرعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر “كاملة النمو”، وبتمشيط قطعة الأرض المُشار إليها تبين إقامة خيمة كبيرة بها “على مساحة 200 متر تقريباً” بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر “مُعد للتعبئة” وأمكن ضبط إثنين من المتهمين.. وبحوزتهم (مبلغ مالى “56 ألف جنيه”- سيارة ربع نقل).

بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.