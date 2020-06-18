هارب من السجون باحداث يناير ..مقتل مجرم خطير عليه 16حكم اعدام و11 مؤبد في تبادل اطلاق نار بالتل الكبير

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية للقضاء علي العناصر الإجرامية وضبطها

والعمل على مكافحة كافة أشكال الجريمة.. وإستكمالاً لواقعة إستهداف أحد العناصر الإجرامية

(هارب من السجون خلال أحداث يناير 2011، أثناء تنفيذه عقوبة السجن المؤبد فى قضية قتل

عمد والسابق إتهامه فى 4 قضايا سلاح، خطف، مخدرات والمطلوب التنفيذ عليه فى 16جناية

إعدام-11مؤبد– 2 حبس فى قضايا سطو مسلح وقطع طريق، قتل عمد، سرقة بالإكراه،

مخدرات) حال إختبائه بمزرعة بالظهير الصحراوى بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل

الكبير بالإسماعيلية، والذى لقى مصرعه عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات والعثور

بجوار جثته على (بندقية آلية وعدد من الخزن والطلقات ومبلغ مالى).

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام سابقة حيازة العنصر الإجرامى سالف الذكر لعدد من

الأسلحة النارية الثقيلة بمزرعة كائنة بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير..

وبتمشيطها عُثر على الآتى:

رشاش.

مدفع وقذيفتان.

(3) بنادق .

(3) قنابل يدوية.

(60) طلقة مختلفة الأعيرة.