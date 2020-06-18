نصاب علي حق ,, يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى ويستغلها فى إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم بشتى صورها

وخاصة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد

الأشخاص بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل أحد الأشخاص الذى أوهمه بأنه موظف

بخدمة العملاء بإحدى شركات الإتصالات وأنه فاز بجائزة مالية مقدمة من الشركة، وتمكن

بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإستخدام تلك

البيانات فى إجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكترونى. ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لمرتكب الواقعة (طالب – مقيم

بمحافظة المنيا) وينتحل إسم أحد الأشخاص ، حال إجراء تلك العمليات ..

إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على النحو

الذى تبلغ به من المجنى عليه وقيامه بإستخدام بيانات المجنى عليهم فى إجراء عمليات شرائية

على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية على شركات الدفع

الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأنه قام بإرتكاب 5

وقائع بذات الأسلوب، وأنه يحتفظ ببعض المشتريات بمسكنه، حيث تم ضبطها، وبفحص

الهاتف المحمول الذى ضبط بحوزته تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى الآتى:-

العديد من برامج الكمبيوتر التى تُستخدم فى إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم.

 العديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك الخاصـة

بالـعـديد من الأشخاص عــمـلاء تلك الـبنوك والـمدون بها العديد من الأرقام التعريفية CVV

الخاصة بتلك البطاقات بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

العديد من المحادثات والرسائل بين المتهم المذكور وبعض ضحاياه من عملاء البنوك تتضمن

حصوله على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.