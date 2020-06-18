أخبار مصرعاجل

مسجل خطر يتاجر في السلاح باسيوط

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية التي تبذلها للقضاء علي كل صور الاجرام  والخروج على القانون والتى من بينها
جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث
الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام مسجل
خطر. بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه
بمسكنه .. وبحوزته (7) قطع سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية محلية الصنع فرد
رصاص) .
بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

Post Views: 52

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
524

سقوط متخصص في النصب علي الشركات الاجنبية

منذ 3 ساعات
521

القبض علي عصابة لسرقة السيارات بالازبكية

منذ 3 ساعات
526

وزارة الداخلية تبحث عن المتهم الهارب في واقعة مزرعة البانجو بالبحيرة

منذ 3 ساعات
527

الادارة العامة لمكافحة المخدرات توجه ضربات موجعة لاباطرة السموم في كل المحافظات

Don`t copy text!