مسجل خطر يتاجر في السلاح باسيوط

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية التي تبذلها للقضاء علي كل صور الاجرام والخروج على القانون والتى من بينها

جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث

الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام مسجل

خطر. بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه

بمسكنه .. وبحوزته (7) قطع سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية محلية الصنع فرد

رصاص) .

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.