ضبط 193 قطعة سلاح ناري منها 2 رشاش جرينوف و 23 بندقية اليه و38 بندقية خرطوش و تنفيذ 75865 حكم قضائى و 202 قضية مخدرات و19830 مخالفة مرورية..في حملة وزارة الداخلية بيوم واحد

كتب طارق درويش

في اطار الجهود الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية للقضاء علي كل صور الاجرام والخروج علي القانون وضبط الخارجين عليه وحائزى

الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات

الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق

النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 193 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 168

متهم).. وذلك على النحو التالى:

(2) رشاش جرينوف .

(23) بنادق آلية .

(38) بندقية خرطوش.

(11) طبنجة.

(119) فرد محلى.

(434) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة .

ضبط (185) قطعة سلاح أبيض.

 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (75865) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(331) حكم جناية.

(22347) حكم حبس جزئى.

(4312) حكم حبس مستأنف.

(38361) حكم غرامة.

(10514) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيل عصابى ، ضم (14) متهم ، إرتكبوا (27) حادث

سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (202) قضية مخدرات بحوزة (221) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (42,833 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15,085 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,156 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (380 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (455 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,082 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (130 جرام).

عدد (3717) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (51) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (207) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (11 دراجة نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19830) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (79) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم

المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.