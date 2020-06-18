سقوط عصابة سرقة رواد البنوك

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي كل صور الجريمة فقد تبلغ لقسم شرطة المعادى من (أحد

الأشخاص) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن

السيارة بدائرة القسم ، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من

داخلها.. فقد أسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة

وأنها كانت مستأجرة لشخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما..

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه

الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك وأضافا بإرتكابهما واقعة

سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة

لدى عميليهما يحملات ذات الجنسية.. حيث تم ضبطهما وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالى

المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، وإقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية

المستولى عليها لأهلية المتهمان خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما.