الشرطة تعيد حقيبة بداخلها 31الف جنيه ,, تركها صاحبها بمحطة مترو انفاق نادي الشمس

كتب طارق درويش

في اطار الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية فى كافة النواحى

لتحقيق الغاية المنشودة بتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.. فقد تبلغ لقسم

شرطة خامس المترو من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة نادى الشمس لمترو الأنفاق بالعثور

على حقيبة متروكة على أحد المقاعد برصيف المحطة وبداخلها (مبلغ 31 ألف جنيه- جهاز

كمبيوتر محمول لاب توب بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية).

على الفور ومن خلال عمل التحريات السريعة للإستدلال على مالك الحقيبة، فقد أمكن

التوصل لمالكها وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها .

وقد أبدى المذكور إمتنانه ، ووجه الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول والأمانة في

إعادة المفقودات الخاصة به.