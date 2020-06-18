الادارة العامة لمكافحة المخدرات توجه ضربات موجعة لاباطرة السموم في كل المحافظات

في اطار جهود وزارة الداخلية للقضاء علي الجريمة بشتي صورها صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد

المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد كثفت الإدارة

العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم

الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتى

جاء أبرزها الآتى:

ضبط (عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم

شرطة ثان المنتزه حال إستقلاله سيارة.. وبحوزته (7000 قرص مخدر- 9 طربة لمخدر

الحشيش) .. حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات (675000 جنيه).

ضبط (6 عاطلين- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى مركزى شرطة

الإسماعيلية، فايد.. وبحوزتهم (99 طربة لمخدر الحشيش مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة).

ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.. وبحوزته

(11 طربة لمخدر الحشيش- فرد روسى و4 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (عاطل- يقيم بمحافظة الشرقية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس، حال إستقلاله

سيارة.. وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (مسجل شقى خطر- يقيم بمحافظة القاهرة) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى..

وبحوزته (2 أسطوانة لمخدر الهيروين و36 لفافة لذات المخدر- مبلغ مالى –هاتف محمول).

ضبط (عاطل وسيدة- يقيمان بمحافظة القاهرة) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر

أول.. لقيامهما بإعداد معمل لتصنيع مخدر الآيس الشابو. وبحوزتهما (الخامات والأدوات التى

تُستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى- مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).