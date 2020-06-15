14 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة اليوم الواحد لوزارة الداخلية

كتب طارق درويش

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس “كورونا” ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

تمكنت مباحث التموين بوزراة الداخلية من ضبط 9 اطنان كبدة مجمدة و نصف لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الادمي و 5 اطنان من الدواجن الفاسدة

وكميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة قبل التلاعب بها كما تم كميات اخري من الجبن المصنوعه من مكونات غير معروفه

وتم ضبط مصنع لانتاج الكمامات دون الحصول علي التراخيص القانونية