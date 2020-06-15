سعيد فرج اراجوز مطبوعة احرار بئر السلم يوقع برئاسة طارق درويش لحزب الاحرار ويبيع نفسه للمقاول جمال عاشور بثمن بخس وجنيهات مفضوحة

المدعو سعيد فرج الذي يواصل الكذب و الافتراء ضدي ونشر اساءات وشائعات كاذبة و استغلال مطبوعة غير رسمية باسم الاحرار في بث هذة الخوزعبلات لصالح المقاول جمال عاشور مقابل حصوله علي مبالغ مالية كبيرة وقع لي علي المجلس الدائم 2018 –هذا المستند حصلت عليه اليوم من لجنة الاحزاب السياسية –ليتأكد الجميع انه يعمل بالمقابل حتي وصل الامر به الي السقوط في بحر التزوير — ولاننسي بطاقتة المزورة التي الغتها وزارة الداخلية—-اليكم توقيعه رباعيا————المستند يكفي لدحض ما يثيره المنتفع ضدي ويكفي لحبسه —————اراجوز مطبوعة بئر السلم ورئيس تحرير الاحرار المزيف —- الهلفوت اتفق مع مجموعة من المفصولين في وقت سابق من جبهة المرحوم حلمي سالم علي بيع تاريخ حزب الاحرار لمقاول لا يعرف عن السياسية سوي انه يدفع المال فقط لمن يديرون له امره————–وانا اقول هولاء احلامكم تبخرت للابد

طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين