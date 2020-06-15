اللواء علاء محسن يواصل خدماته الجماهيرية لمواطني ابو حماد

كتب محمد طارق

يواصل اللواء علاء محسن تقدي خدماته لجماهير ومواطني مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، حيث افتتاح مكتبَي بريد بكل من قرية عمريط وقرية بحطيط، لتخفيف المعاناة عن أهالي القريتين الذين تحملوا عناء التنقل لسنوات طويلة لأي من مكاتب بريد المدن المجاورة لإنجاز متطلباتهم.

يذكر ان اللواء علاء محسن عليوة، ابن قرية بحطيط وعضو اللجنة العليا لحزب حماة الوطن، قد تمكن بمساهمة شخصية منه في تدشين هذه المكاتب البريدية وغيرها من مؤسسات خاصة وحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية لخدمة أهالي المركز، وذلك بحضور العمدة صلاح دبور، والسيد اللواء إبراهيم منصور، ورئيس الوحدة المحلية الأستاذ محمد حمدي، وغيرهم من موظفي الوحدة والشخصيات العامة بالقرية.

كما ساهم أهل المدينة الكرام بنسبة كبيرة من التبرعات المادية والعينية التي وصلت ٧٠٠ ألف جنيه، كمبادرة تحت قيادة «عليوة» لإنجاز عدد من المشروعات التي يحتاجها سكان قرى مركز أبو حماد.