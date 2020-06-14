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  في 24 ساعة لوارة الداخلية ضبط عدد 4565 شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين. و ضبط عدد 2048 مركبة مخالفة.

كتب طارق درويش

  تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى مجال ضبط
المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية
فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً
للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس
(كورونا).. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية
خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى
الجمهورية.. وذلك على النحو التالى:
ضبط عدد (4565) شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين.
ضبط عدد (2048) مركبة مخالفة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية
متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ
الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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