ريـال مدريد يطارد برشلونة على قمة “الليجا” بثلاثية في شباك إيبار

واصل فريق ريـال مدريد، مطاردته للمتصدر برشلونة بفوز كبير على نظيره إيبار، بثلاثة أهدف في المباراة التى جمعتهما على ملعب “الفريدو دي ستيفانو” مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الأسبانى لكرة القدم، الذى عاد لأستئناف نشاطه من جديد بعد ان توقف منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

أحرز ثلاثية الفريق الملكي توني كروس في الدقيقة الرابعة، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب سيرجيو راموسفى الدقيقة 30، وفى الدقيقة 37 أحرز مارسيلو دا سيلفا الهدف الثالث، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد اللاعب بيدرو بيجاس في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة واصل فريق ريـال مدريد مطاردته لغريمه برشلونة المتصدر بعدما وصل لوصافة ترتيب الليجا برصيد 59 نقطة بفارق 3 نقاط عن البارسا، بينما يقع الضيوف في المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة.