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720 جرام بودرة وكيلو وثلاثة اربع الكيلو حشيش مع 3 مسجلين كيف بالجيزة

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكل صور الاجرام وخاصة تجارة السموم المخدرة  فقد فقد تمكن البحث
الجنائى (بمديرية أمن الجيزة) عقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بمنطقة الوراق) لقيامه بالإتجار فى
المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة إمبابة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (16
قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,920 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ).

ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) لقيامه
بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذه من دائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته
(كمية من مخدر الهيروين وزنت 720 جرام – 45 كيس لمخدر الآيس وزنت 150 جرام، مبلغ
مالى).

ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بدائرة شرطة ثان أكتوبر) لقيامه
بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (طبنجة معدلة عيار 9مم – 200 لفافة وزنت 300 جرام

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