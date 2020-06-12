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183 قطعة سلاح نارى بينهم 18 بندقية اليه و تنفيذ (75492) حكم قضائى و(187) قضية مخدرات و(19737) مخالفة مرورية و 23 بلطجي في حملة الامن العام خلال 24 ساعة

كتب طارق درويش 

في اطار جهود وزارة الداخلية للقضاء علي كل صور الجريمة بشتي صورها فقد تمكنت  من ضبط (عدد 183 قطعة سلاح نارى، بحوزة 149 متهم)..
وذلك على النحو التالى:
(18) بندقية آلية .
(24) بندقية خرطوش.
(10) طبنجات.
(131) فرد محلى.
(312) طلقة مختلفة الأعيرة.
(20) خزينة.
ضبط (202) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (75492) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
(316) حكم جناية.
(22137) حكم حبس جزئى.
(4335) حكم حبس مستأنف.
(38250) حكم غرامة.
(10454) حكم مخالفة .
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيلات عصابية، ضموا (9) متهمين، إرتكبوا (5) حوادث
متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (187) قضية مخدرات بحوزة (206) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (8,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (16,197 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,132 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت (223 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (75 جرام).
كمية من مخدر البودرة وزنت (160 جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,025 كيلو جرام).
عدد (3251) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (44) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (168) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19737) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (81) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم
المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

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